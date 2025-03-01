Manisa mama üretiminde lider olma yolunda

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kedi ve Köpek Maması Üreticileri Birliği Derneği (PETBİR) işbirliğince "Kedi Köpek Maması Üretimi ve Geleceği Manisa Çalıştayı" gerçekleştirildi. Ülke genelindeki evcil hayvan maması üretiminin yaklaşık yüzde 68'ini karşılayan Manisa'da ihracat 30 milyon dolardan 145 milyon dolara çıktı. Kedi ve Köpek Maması Üreticileri Birliği Derneği (PETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Meltem Akın, sektörün geleceğine katkıda bulunmak amacıyla 3 Temmuz 2024 tarihinde derneğin Salihli'de kurulduğunu açıkladı. Akın, "2024 yılında Türkiye'nin kedi köpek maması üretiminin yüzde 68'i Manisa'da üretildi. Bu anlamda Manisa Türkiye'nin lideri konumundadır. Amacımız tüm paydaşları bir araya getirmektir" diye konuştu.