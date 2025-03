Alaşehir’de Kızılay’dan 350 kişilik iftar

ALAŞEHİR Türk Kızılay Derneği tarafından Ramazan ayı boyunca her gün 350 kişilik iftar yemeği verilecek. Ramazanın ilk günüyle başlayan iftar programına Manisa'da Alaşehir Belediyesi de çay ve servis hizmetiyle destek veriyor. Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na kurulan Kızılay çadırında Ramazan boyunca 350 kişiye iftar verilecek. Kızılay çadırının hemen yanına yerleştirilen Alaşehir Belediyesi ikram aracı da her gün iftar sonrası çay ikramında bulunacak. İftar yemeklerinde her gün Kızılay gönüllüleri hizmet verecekler.