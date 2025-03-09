Manisa Şehir Hastanesi’nde anlamlı etkinlik

Manisa'da 8 Mart Kadınlar Gününde Manisa Şehir Hastanesi'nde temizlik işinde çalışan kadınlar anlamlı ve farklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Kadınlar Şehir Hastanesi Heliport alanında el ele vererek '8' işareti yaptı, hilal oldu. Manisa Şehir Hastanesi Temizlik Hizmetleri Şefi Yasemin Aktaş, başta hastane çalışanları olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Aktaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugünün anlam ve önemi emekçi kadınlar için çok büyük. Çünkü evde bir anne, eş, kız kardeşi olmasının yanı sıra burada hanım ve hanımefendi oldukları için ve sayılabildiklerini hissettikleri için kıymetli. Biz de 8 Martta kendi kadınlarımızın yüreğine, emeğine dokunmak istedik. Biz ilhan veren tüm kadınlara teşekkür ediyorum" dedi.