Hayali kardeş vakası

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Rıza Zeybek isimli vatandaş 2024 yılının Ocak ayında annesi Fethiye Zeybek'i kaybetti. Zeybek, annesinin üzerine olan otomobili kendi üzerine almak için veraset ilamı çıkarınca, hayatının şokunu yaşadı. Kendisinin sadece Erkan isminde bir kardeşi olduğunu kaydeden Rıza Zeybek, nüfus kayıtlarına göre kendisinden 10 yaş büyük Yılmaz Özkür isimli bir ağabeyi daha olduğunu öğrendi.

ANNESİ ASKERE ÇAĞIRILDI

1955 doğumlu Yılmaz Özkür'ün soy isminin annesinin kızlık soy ismi olduğunu belirten Zeybek, 1936 doğumlu annesi Fethiye Zeybek'in de gençlik yıllarında yine nüfustan kaynaklı hatadan dolayı askere çağrıldığını anlattı. Yine nüfustan kaynaklı bir hata yüzünden bir seneden fazla bir süredir mahkeme mahkeme dolaştığını anlatan Zeybek, yapılan bütün incelemelerde kardeşi görülen şahsın sadece vatandaşlık numarası olduğunu ve bunun dışında kendisine ait hiçbir yaşam belirtisinin olmadığını söyledi. Yaşadığı mağduriyeti anlatan Zeybek, "Annem öleli bir buçuk sene oldu. 2 kardeşiz biz. Veraset ilamı aldığımda bir kardeşimiz daha olduğunu öğrendim. Şaşırdım, geri dönüyordum yanlış aldım diye eve geldim okudum ve şok oldum. Annem öldükten sonra üçüncü kardeş çıktı. Onu da bilmiyorduk, annem bize bir şey söylemedi. Öldükten sonra çıktı. Bu sefer biz de şok olduk. Soracağımız kimse de kalmadı aile büyüklerimizin hepsi vefat etti" diye konuştu.

"YAŞAM BELİRTİSİ YOK"

Yargı yoluna gittiğini dile getiren Zeybek, "Manisa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açtık. Hakime hanım her yeri araştırdı. Nüfus müdürlüklerini, belediyeleri, jandarmayı araştırdı hiçbir yaşam belirtisi çıkmadı. 3-4 mahkeme oldu en sonunda hakim dedi ki 'Bu kişi yok, bulamıyoruz. Yargı yolu açık istinafa gidebilirsiniz'. 'Ben nasıl bulacağım bunu' dedim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Emniyete soruyorum 'Mahkemeye başvurun' diyorlar" dedi. Annesinin 20 yıl önce kendisine bir sohbet sırasında nüfustan kaynaklı bir hatayı anlattığını belirten Rıza Zeybek, "Annem bana 20 yıl önce sohbet ederken bir anısını anlattı. Amasya'da yaşarken, annemi askere çağırmışlar. Dayımın askerlik celbini anneme göndermişler. Nüfusta karışıklık olmuş. Annemin adı Fethiye dayımın adı Fethi. Kimlikleri karışmış, Dayım gidip düzelttiriyor ve kendisi askere gidiyor" dedi.