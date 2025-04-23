Manisa’da facianın eşiğinden dönüldü

MANİSA'DA aynı okulun öğrencilerini taşıyan 2 servis aracının çarpışması sonucu 9 öğrenci yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu'daki Halil Kale Fen Lisesini inceleme gezisinden dönen Yunusemre Atatürk Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Tarık Bozdağ yönetimindeki okul servisi, yine aynı okulun öğrencilerini taşıyan Ruhi Çelik yönetimindeki servise arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki minibüsteki 16 öğrenciden 9'u hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 9 öğrenci Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.