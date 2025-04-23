Senede bir kez açan laleyi koparana 557 bin lira ceza

KENTİN sembolü Manisa laleleri Spil Dağı Milli Parkı'nda açmaya başladı. Senede bir kere açan ve koparmanın cezası 557 bin 212 TL olan Manisa laleleri, güzelliklerini sadece 10 gün sergileyebiliyor. Spil Dağı eteklerinde açan laleler, hem doğaseverleri hem fotoğraf tutkunlarını kendine hayran bırakıyor. Manisa ve İzmir arasında farklı florasıyla görenleri kendisine hayran bırakan endemik türlerden Manisa laleleri (Tulipa Orphanidea), havaların ısınması ile açmaya başladı. Spil Dağı zirvesine yakın koruma sahasındaki lalelerin ise havaların uzun süre mevsim normalleri altında seyretmeyi nedeniyle henüz uyandığı ve tomurcuklanmaya başladığı ve 1 hafta içerisinde lalelerin çiçek açması bekleniyor.