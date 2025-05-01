“Dürüst kalmanın bedeli koltuktan vazgeçmek oldu”

AK Parti Manisa Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband, Şehzadeler Belediyesi'nde yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım'ın istifasının ardından yaşananlar, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband tarafından "ibretlik bir yönetim modeli" olarak nitelendirildi.

"KAÇIŞ DEĞİLDİ BİR DURUŞTU"

BELEDİYE Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Yenal Yıldırım'ın "siyaset zenginleşme aracı olmamalı" diyerek kamuoyuna yaptığı açıklamanın, belediyede sessizce yürütülen birçok meselenin açık ifşası olduğuna dikkat çeken Ahmet Nalband, "Anlaşılan o ki Şehzadeler Belediyesi'nde dürüst kalmanın bedeli, koltuktan vazgeçmeyi gerektiriyor" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Yıldırım'ın istifasının bir kaçış değil, bir duruş olduğunu belirten Nalband, "Dürüst bir siyasetçinin 'bu işin içinde yokum' diyerek istifa etmesi, içeride dönen düzen hakkında çok şey söylüyor" dedi. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, istifa eden başkan yardımcısı hakkında yargıya başvuracağını açıklamasını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirten AK Partili Nalband, "Kendi döneminde tensip edilerek görev verilen bir isme karşı bu tutum, siyasi teamüller açısından izaha muhtaçtır" dedi.