Kalp kapağı nakli olan Masal’ın hayali doktorluk

Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğuştan kalp hastası olarak dünyaya gelen Masal Budak (11), İzmir'de yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Budak'ın kalbindeki sağ kapakçık kökünden damarıyla birlikte yerinden çıkartılıp hasta olan kısma transfer edilirken, sağ kapakçık yerine de beyin ölümü gerçekleşen bir donörden alınan kalp kapağı nakledildi. Kalp cerrahı olmak istediğini söyleyen Budak, "Benim gibi rahatsızlanan çocukların yanında olmak isterim" dedi. Resim yapmayı çok sevdiğini ve hastane odasındaki vaktini genellikle resim çizerek geçirdiğini belirten Masal Budak, "Ameliyattan önce korkularım vardı ama sonrası geçti. Ameliyattan önce biraz koşsam bile kalbim ağrıyordu ve terliyordum. Ağrım olmadan koşmayı çok istiyorum" diye konuştu.