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Haberler Manisa Yolcu otobüsünde 2 şoför arasında bıçaklı kavga

Yolcu otobüsünde 2 şoför arasında bıçaklı kavga

SERKAN ÖZCAN

Giriş Tarihi: Gazete

Yolcu otobüsünde 2 şoför arasında bıçaklı kavga

Manisa'nın Kula ilçesinde, bir yolcu otobüsünün iki şoförü arasında çıkan tartışma yol kenarında bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir şoför bıçaklanarak hafif yaralanırken, diğer şoför ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, saat 22.00 sıralarında Kula ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi.

Yolcu otobüsünde 2 şoför arasında bıçaklı kavga

HASTANEYE KALDIRILDI

İddiaya göre, Ankara'dan İzmir'e sefer yapmakta olan yolcu otobüsünde şoförler B.Ç. ile A.İ. arasında tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu şoförlerin tartışması, yol kenarında bıçaklı kavgaya dönüştü. A.İ. tartıştığı diğer şoförü bıçakla yaralarken, yolcular ise ikiliyi ayırmaya çalıştı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, A.İ.'yi gözaltına alırken, olayda hafif yaralanan B.Ç. ise sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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