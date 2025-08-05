Manisa’da dünyaevine giren doğasever çiftten fidan hediyesi

Akhisar'da düzenlenen düğünde, orman yangınlarına dikkat çekmek ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla her davetliye birer fidan hediye edildi.

Düğün boyunca yüzlerce fidan, misafirlere takdim edilerek doğaya dönüş yolculuğuna uğurlandı. Gelin İrem'in annesi Dilek Işık Garip ve babası Muhterem Kuyucu ile damat Orkun'un ailesi Canan ve Kenan Erol'un ortak kararıyla hayata geçirilen proje, davetliler tarafından büyük takdir topladı.

Düğün öncesinde Ulucami Mahallesi'ndeki oğlan evinde geleneksel yemek ikramı da yapıldı. Saat 20.00'de başlayan düğün organizasyonu boyunca hem eğlenceli anlar yaşandı hem de çevre bilincine dikkat çekildi.

Gelin İrem yaptığı konuşmada, "Bu özel günümüzde sadece bir hayatı değil, doğayı da birlikte büyütelim istedik. Misafirlerimizin her biri sayesinde bir fidan toprakla buluştu" diyerek duygularını paylaştı.