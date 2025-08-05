  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Manisa Manisa'da dünyaevine giren doğasever çiftten fidan hediyesi

Manisa'da dünyaevine giren doğasever çiftten fidan hediyesi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleşen düğünle dünyaevine giren doğasever genç çift İrem ve Orkun düğünlerine gelen her davetliye fidan hediye ederek en mutlu günlerini doğaya katkı sunarak ölümsüzleştirdi.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Manisa’da dünyaevine giren doğasever çiftten fidan hediyesi

Akhisar'da düzenlenen düğünde, orman yangınlarına dikkat çekmek ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla her davetliye birer fidan hediye edildi.

Düğün boyunca yüzlerce fidan, misafirlere takdim edilerek doğaya dönüş yolculuğuna uğurlandı. Gelin İrem'in annesi Dilek Işık Garip ve babası Muhterem Kuyucu ile damat Orkun'un ailesi Canan ve Kenan Erol'un ortak kararıyla hayata geçirilen proje, davetliler tarafından büyük takdir topladı.

Manisa’da dünyaevine giren doğasever çiftten fidan hediyesi

Düğün öncesinde Ulucami Mahallesi'ndeki oğlan evinde geleneksel yemek ikramı da yapıldı. Saat 20.00'de başlayan düğün organizasyonu boyunca hem eğlenceli anlar yaşandı hem de çevre bilincine dikkat çekildi.

Manisa’da dünyaevine giren doğasever çiftten fidan hediyesi

Gelin İrem yaptığı konuşmada, "Bu özel günümüzde sadece bir hayatı değil, doğayı da birlikte büyütelim istedik. Misafirlerimizin her biri sayesinde bir fidan toprakla buluştu" diyerek duygularını paylaştı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA