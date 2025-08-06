Uyuşturucuyu cips paketine saklayan iki zanlı tutuklandı

MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde cips paketine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akhisar Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu İstanbul'dan hareket eden yolcu otobüsü takibe alındı. İlçedeki kontrol noktasında durdurulan otobüsteki şüphelilerden K.A. (20) ve Z.D'nin (17) eşyaları arandı. Aramalarda, cips paketine gizlendiği belirlenen 101 gram sentetik uyuşturucu ve 4 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan K.A. ve Z.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.