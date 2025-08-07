Gediz Ovası kırmızıya büründü! Manisa’da üretiliyor 34 ülkeye gönderiliyor

'FİYAT BEKLENTİMİZ YÜKSEK'

"Bu yıl domatesin 'yok yılı' diyebiliriz" diyen Okur, "Geçen yıllarda 13 tona yakın domates üretimi yapılırken, bu yıl ekim alanları daraldı. 9 tona kadar domates rekoltesi bekliyoruz. Şu an kuru domates fiyatlarının ihracatta kilosu 110 ve 120 TL arasında olduğu söylenmekte. Kesinleşmiş bir şey yok ama inşallah bu paraya ihraç ederiz ve çiftçilerimizin yüzü güler. Çünkü kuraklıktan dolayı çiftçilerimiz ürünlerini yetiştiremez oldu. Elimizden geldiği kadar üreteceğiz ve yetiştirmeye çalışacağız. Fiyat beklentimiz yüksek. Kuraklık belimizi büküyor. Bunun da bir an önce çaresine bakmak zorundayız" ifadelerini kullandı.