Gediz Ovası kırmızıya büründü! Manisa’da üretiliyor 34 ülkeye gönderiliyor

Türkiye'de sanayi tipi domates üretiminde 2'nci sırada yer alan, kurutulmuş domatesin de önemli merkezlerinden olan Manisa'nın Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde hasat edilen ürünler, kurutulmak için tarlalara serilmeye başlandı. Kadın işçiler tarafından taze bir şekilde toplanarak, kasalara doldurulan domatesler, getirildiği sergi alanlarında yine kadınlar tarafından kesilerek, kurutulmaya bırakılıyor. Haftalar süren kurutulma işlemi ardından tesislerde işlenen domatesler daha sonra ihraç ediliyor. Geçen yıl Manisa'da 139 bin 968 dekar alanda ekilen domateslerden 11 bin tonu taze olarak, 5 bin 200 tonu oda kurutulmuş olarak ABD, Avustralya ve Avrupa ülkelerinin de aralarında olduğu 34 ülkeye ihraç edildi.