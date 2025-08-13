Otomobil ile ambulans çarpıştı: 1 kişi öldü

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde, kavşakta iki otomobil ve bir ambulansın karıştığı kazada Sadettin İnan (57) yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Kaza, Alaşehir- Denizli karayolu Çataltepe Kavşağı'nda meydana geldi. Alaşehir'den Denizli yönüne gitmekte olan B.V. yönetimindekiambulans, kavşakta M.P. (35) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Ambulanstaki 2'si stajyer 5 sağlık görevlisi ile otomobil sürücüsü M.P. ile yanındaki Sadettin İnan araçta sıkıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. İnan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.