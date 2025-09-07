Turgutlu’da caddelerle sokaklar göl oldu

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Turgutlu'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda bu birikintisi oluştu. Bazı sürücüler yolda kalan araçlarını iterek ilerletmeye çalışırken, vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesi olmayan birçok kişi, iş yerlerinin saçaklarının altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Şiddetli yağış nedeniyle zemin ve bodrum katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı.