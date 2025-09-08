Manisa Alaşehir'de akılalmaz skandal! Köpekleri öldürüp çöp arabasına attılar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaydedildiği öne sürülen görüntüler, kamuoyunda infiale yol açtı.
Mynet'te yer alan habere göre, sokaklardan toplanan köpekler Alaşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında öldürülerek çöp konteynerlerine atıldı.
ÖLÜ KÖPEKLERİ ÇÖP ARACINA ATTILAR
Söz konusu görüntülerde barınakta bulunan ölü köpeklerin belediye personeli tarafından el arabasıyla taşındığı ve çöp aracına atıldığı görüldü.
BELEDİYE SESSİZ
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hayvanseverler büyük tepki gösterdi. Konuya ilişkin Alaşehir Belediyesi'nden herhangi bir açıklama yapılmadı.
Söz konusu karelerin ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.