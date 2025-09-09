Bir aile paramparça

Manisa'nın Kula ilçesinde yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Yol kenarında patlayan lastik değiştiren Seydoş Kaya ve Eylem Kaya çifti ile araçlarına kamyonet çarptı. Kazada Kaya çifti yaşamını yitirirken, araçtaki çocukları E.K. (11) ve A.Y.K (14) yaralandı. Kaza, saat 06.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Ortaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

EŞİNE YARDIM EDİYORDU

Seydoş Kaya, lastik patlayınca kullandığı 06 DEG 677 plakalı hafif ticari aracı yol kenarına çekti. Kaya, lastik değiştirirken eşi Eylem de kendisine yardım etmeye başladı. Bu sırada Hicri Yanılmaz (55) yönetimindeki 45 RV 827 plakalı kamyonet, önce Kaya çifti ile araçlarına çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

YETİM VE ÖKSÜZ KALDILAR

ARAÇTA bulunan çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) ise yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kamyonet sürücüsü Yanılmaz gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.