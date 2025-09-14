Alkollü baba ateşe verdiği evde öldü

Manisa'da, alkollü olarak gelip, borçları olduğunu söyleyerek evini ateşe veren Adem Y. (49) hayatını kaybetti, kol ve bacağında yanıklar oluşan ve balkondan atlayarak kurtulan oğlu K.Y. (20) hastaneye kaldırıldı. Adem Y.'nin eşi ve diğer 2 çocuğu ise kendi imkanları ile dışarı çıkarak, alevlerden kurtuldu.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıdan alkollü geldiği ileri sürülen Adem Y., borçları nedeniyle bunalımda olduğunu belirtip, iki katlı binanın üst katındaki evini ateşe vereceğini söyledi. Kendisine engel olmak isteyen eşi F.Y. (41) ve 3 çocuğuna rağmen Adem Y., eve benzin döküp, ateşe verdi. Kısa sürede alevler tüm evi sardı. F.Y. ile oğulları E.Y. (15) ve E.Y. (12), kendi imkanları ile dışarı çıkarak canını kurtardı. K.Y. ise balkondan atlayarak kurtuldu. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.