Cani eski koca ormanda yakalandı

Manisa'da akaryakıt istasyonunda eski eşini kucağında bebeği olmasına rağmen bıçaklayan cani zanlı, ormanda yakalandı. Olay, 5 Ekim'de Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

ÖNCE YANINDAKİNİ YARALADI

Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförü olduğu öğrenilen Hüseyin Ö. (45) benzin istasyonunda eski eşi Fatma K. (33) ve yanındaki Mehmet Ceyhun T. ile (44) karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin Ö., önce Mehmet Ceyhun T.'yi bıçakladı.

SUÇ ALETİ DE YANINDA ÇIKTI

Kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan eski eşi Fatma K.'yi, bebeğe aldırmadan, acımasızca defalarca bıçakladı. Saldırı sonucu Fatma K. ve Mehmet Ceyhun T. yaralandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Fatma K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından kaçan Hüseyin Ö.'nün kullandığı kamyon, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikanın içinde terk edilmiş halde bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Hüseyin Ö.'nün Kemalpaşa Nazarköy Mahallesi'nde ormanlık alanda saklandığı tespit edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu Hüseyin Ö. olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.