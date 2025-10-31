Türkiye Yüzyılı’ndan bile rahatsız oluyorlar

MANİSA'DA AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband, CHP İlçe Başkanı Mert Özkösemen'in "Bir okulda seçim müziği çalındı" iddialarına cevap verdi. Başkan Nalband, "Cumhuriyetimizin 102. yılı coşkusunu yaşadığımız bugünlerde, CHP Şehzadeler İlçe Başkanının 'Türkiye Yüzyılı' şarkısı üzerinden yaptığı açıklama, milletimizin ortak değerlerinden ne kadar uzaklaştık larını bir kez daha göstermiştir. 'Türkiye Yüzyılı' ifadesi bir parti sloganı

değil, bu milletin yüz yıllık yürüyüşünün yeni adıdır" dedi. Nalband, "Cumhuriyetimizin coşkusuna gölge düşürmeye çalışan bu açıklama nedeniyle, CHP Şehzadeler İlçe Başkanını kınıyoruz" diye konuştu.