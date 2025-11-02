Manisa’da üzüm bağına devrilen aracın sürücüsü öldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yoldan çıkarak üzüm bağına devrildi. Bağlıca Mahallesi'nde sabah saatlerinde, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üzüm bağına devrildi. Kazada sürücü yaşamını yitirdi. Kaza, Yasin Çetin (40) otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bağın içine yuvarlandı. Yapılan incelemede, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.