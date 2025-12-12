Gözleri görmüyor ama eşeği yolları ezbere biliyor! Manisa'da 24 yıllık dostluk görenleri şaşkına çevirdi

"BENİM GÖZÜM KULAĞIM EŞEK OLDU"

Kurt, eşeğinin, hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Benim gözüm, kulağım eşek oldu. Eşek olmasa bir yere gidemezdim. Eşeği alıştırdık. Önce bir çocuk buldum. O çocuk bir ay götürüp getirdi, sonra eşek kendi öğrenip beni taşımaya başladı. Eşek yolları öğrendi. Bazen köpekler eşeklere dalıyor, eşek kaçarken beni düşürüyor. Omuzlarım acıyor." diye konuştu.

Hiç evlenmediğini ifade eden Kurt, günlük hayattaki işlerini kendisinin halledebildiğini söyledi.

İlçede esnaflık yapan Kerem Al da Kurt'a günlük ihtiyaçlarında destek olduklarını belirtti.

Raif Kurt ile aralarında baba-oğul yakınlığı oluştuğunu dile getiren Al, "Eşek onun eli ayağı. Eşek yolu bilir. Mesela, Kurtuluş'taki evinden çıktı mı eşek doğrudan gelir." dedi.