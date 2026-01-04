Bahçedeki satranç takımı gençlerin yeni gözdesi oldu

MANİSA Yunusemre Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nin bahçesine kurulan 'bahçe satranç takımı', liseli öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Öğrenciler, ders aralarında ve serbest zamanlarda açık havada satranç oynayarak düşünme ve strateji temelli bir etkinlikte buluşuyor. Uygulama, Manisa'da bir ilk olarak dikkat çekiyor. Bahçe satrancı, Maarif Modeli kapsamında öne çıkan düşünme becerileri, akıl yürütme ve çok yönlü gelişim anlayışıyla örtüşen bir örnek olarak görülüyor. Açık alanda gerçekleştirilen bu uygulama, öğrencilerin planlama, sabır ve problem çözme becerilerini destekleyen bir öğrenme ortamı sunuyor.