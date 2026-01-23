MANİSA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI...

Manisa TOKİ kura sonuçları için heyecan dorukta. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Manisa'da inşa edilecek 7 bin 459 konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen canlı kura çekimi ile belirleniyor. TOKİ Manisa kura çekilişi asil aday isim listesi, sonuç ekranı ve kura detayları vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Peki TOKİ Manisa kura sonuçlarına nereden ulaşılır? İsim listesi sorgulama nereden yapılır? İşte detaylar...
MANİSA KURASI BAŞLADI
TOKİ'nin duyurduğu program kapsamında Manisa'da hak sahibi belirleme kurası başladı. Çekilişe, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.
Kuralar noter gözetiminde yürütülürken, vatandaşlar süreci TOKİ'nin resmi YouTube yayını üzerinden takip edebiliyor. Çekilişler, Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor.
MANİSA TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isim listeleri resmi kanallarda yayınlanacak. Sonuçlar, noter işlemlerinin ardından gün içinde sisteme yüklenecek, şu platformlardan sorgulanabilecek:
e-Devlet: T.C. kimlik numarası ile hak sahipliği sorgulama
TOKİ resmi sitesi: toki.gov.tr "Kura Sonuç Sorgulama" ekranı