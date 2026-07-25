Manisa’da 2 bardak çamaşır suyu içti: Hamile kadın intihar girişiminde bulundu!

Edinilen bilgilere göre, 3,5 aylık hamile olduğu öğrenilen 19 yaşındaki E.İ., iddiaya göre bir anlık bunalım sonucu Camicedit Mahallesi'ndeki ikametinde 70 adet hap ve 2 bardak çamaşır suyu içerek intihar girişiminde bulundu. Rahatsızlanan E.İ., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, burada yapılan ilk müdahale ve muayenesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Genç kadının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.