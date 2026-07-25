Manisa'da Nuran’ı sevindiren sürpriz: Bir el sallamayla başlayan hikaye mutlu sonla bitti

Yunusemre ilçesine bağlı Mesir Mahallesi'nde yaşayan Nuran'ın ilaçlama araçlarına olan sevgisini fark eden annesi Zehra Halat ile Mahalle Muhtarı Semra Geçer, durumu sosyal medya üzerinden Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne iletti. Talebin ardından Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nuran'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

HEYECANLA BEKLİYOR

EVİNDEN alınan Nuran, çok sevdiği ilaçlama ekibiyle buluşarak araca bindi ve mahallede yürütülen periyodik ilaçlama çalışmalarına katıldı. Yaşadığı mutluluk hem ailesine hem de belediye ekiplerine duygu dolu anlar yaşattı. Kızının mutluluğuna ortak olan anne Zehra Halat, Nuran'ın her pazartesi ve çarşamba günü ilaçlama aracının geçişini büyük bir heyecanla beklediğini belirterek, bu isteğini yerine getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'na, Mesir Mahallesi Muhtarı Semra Geçer'e ve belediye ekiplerine teşekkür etti.