Manisa'da Nuran’ı sevindiren sürpriz: Bir el sallamayla başlayan hikaye mutlu sonla bitti

MANİSA'DA özel ihtiyaç sahibi Nuran'ın evlerinin önünden geçen ilaçlama aracına duyduğu ilgi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Aracı her gördüğünde balkona koşarak ekiplere el sallayan Nuran, belediyenin hazırladığı sürprizle çok sevdiği ilaçlama aracına binip mahalledeki çalışmalara katıldı.
Yunusemre ilçesine bağlı Mesir Mahallesi'nde yaşayan Nuran'ın ilaçlama araçlarına olan sevgisini fark eden annesi Zehra Halat ile Mahalle Muhtarı Semra Geçer, durumu sosyal medya üzerinden Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne iletti. Talebin ardından Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nuran'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
HEYECANLA BEKLİYOR
EVİNDEN alınan Nuran, çok sevdiği ilaçlama ekibiyle buluşarak araca bindi ve mahallede yürütülen periyodik ilaçlama çalışmalarına katıldı. Yaşadığı mutluluk hem ailesine hem de belediye ekiplerine duygu dolu anlar yaşattı. Kızının mutluluğuna ortak olan anne Zehra Halat, Nuran'ın her pazartesi ve çarşamba günü ilaçlama aracının geçişini büyük bir heyecanla beklediğini belirterek, bu isteğini yerine getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'na, Mesir Mahallesi Muhtarı Semra Geçer'e ve belediye ekiplerine teşekkür etti.
"YAPTIĞIMIZ İŞİN EN GÜZEL KARŞILIĞI"
MESİR Mahallesi Muhtarı Semra Geçer ise küçük kızın annesinin mesajıyla başlayan sürecin kısa sürede güzel bir organizasyona dönüştüğünü belirterek, "Büyükşehir Belediyemizle birlikte Nuran için çok güzel bir program hazırladık. Küçük bir çocuğu mutlu etmek yaptığımız işin en güzel karşılığı oldu. Nuran'ın yüzündeki tebessümü görmek bizim için tarifsiz bir mutluluk" dedi.