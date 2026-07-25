Manisa'dan dünyaya üzüm ihracatı başladı

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 85'ini karşılayan Manisa, yaş ve kuru üzüm ihracatıyla da ülke ekonomisine her yıl yüz milyonlarca dolarlık döviz girdisi sağlayan en önemli tarım merkezleri arasında yer alıyor. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Ticaret Bakanlığı , Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü, Ürün Güvenliği Denetimleri İzmir Servisi, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kurum temsilcilerinden oluşan heyetin yaptığı değerlendirmeler sonucunda "Superior Seedless" üzüm çeşidinin hasat tarihinin 24 Temmuz, ihracat başlangıç tarihinin ise 25 Temmuz olarak belirlendiğini söyledi.





Ünal, ihracat tarihinin belirlenmesindeki temel amacın yurt dışına gönderilecek üzümlerin yeterli olgunluğa ulaşması ve yüksek kalite standartlarını karşılaması olduğunu belirterek, "Arazi çalışmalarında alınan numuneler laboratuvarlarımızda analiz ediliyor. Elde edilen sonuçlar ilgili heyet tarafından değerlendiriliyor ve ihracat tarihi buna göre belirleniyor. Amacımız hem kaliteli ürün ihraç etmek hem de dış pazarlarda ülkemizin güvenilirliğini korumak. Bugün itibarıyla erkenci çeşitlerden biri olan 'Superior Seedless' üzümünün ihracatı başladı. Bunun ardından hem Manisa'nın hem de dünyanın en önemli üzüm çeşitlerinden biri olan Sultani Çekirdeksiz üzümün ihracatı da başlayacak. Üreticilerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.