Manisa’da menüler artık daha şeffaf

MANİSA Lokantacılar Kebapçılar Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası gıda ve tüketici bilgilendirme konusunda uygulama çalışmalarına devam ediyor. Oda tarafından Şeffaf Menü Uygulama Örneği hazırlandı. 31 Aralık 2026 tarihinden itibaren toplu tüketim yerlerinde tüketiciye sunulan gıdalara ait alerjen, içerik (bileşen) ve enerji (kalori) bilgilerinin tüketicinin erişimine sunulması zorunlu hale geliyor. İşletmeler bu bilgileri; Menülerde, fiyat listelerinde, broşürlerde, dijital ekranlarda, QR Kod uygulamalarıyla tüketicilere açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir şekilde sunabilecek. Bu düzenleme; hem tüketici sağlığının korunmasına hem de işletmelerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine katkı sağlayacak. Manisa Lokantacılar Kebapçılar Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası Şafak Yıldırım, "Oda olarak üyelerimizin tüketici bilgilendirme uygulamalarına uyum sağlamaları için destekliyoruz. Hazırladığımız "Şeffaf Menü Uygulama Örneği" ile işletmelerimiz; ürünlerinde kullanılan içerikleri ve alerjen bilgilerini müşterilerine açık, anlaşılır ve profesyonel bir şekilde sunabileceklerdir" dedi.