Kula’da kafa kafaya çarpışma

MANİSA'NIN Kula ilçesinde otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken kamyonette bulunan bir yolcu yaralandı. T.N. adlı gencin kullandığı kamyonet ile Sedat Gezici idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Gezici aracın içerisinde sıkıştı. Gezici'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü T.N. kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan İ.N. hafif yaralandı. Kamyonet sürücüsü T.N. hakkında işlem başlatıldı.