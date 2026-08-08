Manisa'da üzüm işçiliği ücretleri belli oldu!





Belirlenen tarifeye göre kesici işçilerin günlük ücreti 1.450 TL, dayıbaşı ücreti ise 150 TL olarak belirlendi. Bu kapsamda kesici işçiler için toplam ödeme 1.600 TL olacak.



Sergici, sepetçi ve bandırma çekicisi olarak çalışan işçilerin günlük ücretleri ise 1.600 TL olarak belirlenirken, bu işçiler için dayıbaşı ücreti 150 TL olacak. Böylece toplam ödeme 1.750 TL olarak uygulanacak.