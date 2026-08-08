Manisa'da üzüm üreticilerine kritik uyarı! Bunu yaparsanız zarar edersiniz!





Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat sırasında ve kurutma sergilerinde yalnızca sağlıklı üzümlerin sergiye serilmesi gerektiğini belirterek, çürük, küflü, ezik veya zarar görmüş salkımların mutlaka ayrılması, salkım inceltme işlemlerinde tanelerin zedelenmemesine özen gösterilmesi ve üzümlerin uygun şartlarda yeterli düzeyde kurutulmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.



Yetkililer, üreticilerin bu kurallara uymalarının hem ürün kalitesini artıracağını hem de ihracatta gıda güvenilirliği açısından sorun yaşanmasının önüne geçeceğini belirterek, hasat sürecinde gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

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