  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Muğla > Muğla’da yıldırım yangınları

’da yıldırım yangınları

Muğla’da yıldırım yangınları

13.09.2019, 16:49

genelinde hafif sağanak yağmur ile birlikte orman yangınları da başladı. Yıldırım düşmesi sonucu Muğla’nın 7 ilçesinde orman yangını başladı.

Öğleden sonra başlayan sağanak yağış sonrası sık sık yıldırım oluşması sonrası ormanlık alanlardaki kuru otlar tutuştu. Muğla'da Menteşe, Yatağan, Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde yıldırım düşmesi sonrası orman yangını çıktı.

Çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan ekipler müdahale ederken, yangınların birçoğu büyümeden kontrol altına alındı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla’da yıldırım yangınları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN