Bodrum'da su alan yat battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alan motor yat battı. Büyük bölümü suya gömülen motor yatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Yalıkavak Limanı'nda demirli yaklaşık 20 metre uzunluğundaki "Bigboss" isimli lüks motor yat, sabaha karşı su alarak batmaya başladı.

Büyük bölümü suya gömülen yatı denizden çıkarmak için kurtarma çalışması başlatıldı. Yattaki suyun tahliye edilebilmesi için çalışmalara vinçle bir dalgıç da katıldı.

Suyun boşaltılmasının ardından yatın, yakındaki bir marinaya çekileceği öğrenildi.

AA

