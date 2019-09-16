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'da 10 hektar yandı; yeşil siyaha büründü

Bodrum'da 10 hektar yandı; yeşil siyaha büründü

16.09.2019, 15:40

'nın ilçesindeki otluk ve makilik alanda gece çıkan yangın, 8 saatlik çalışma sonrası sabah söndürüldü. Yaklaşık 10 hektarlık alan zarar görürken, yemyeşil olanlar siyaha büründü.

'un Karabağ Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda, dün saat 22.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sarp kayalık bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye, çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

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