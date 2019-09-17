Muğla’da evlat kavgası

Ukraynalı Svitlana Krychun ile boşanma aşamasındaki kocası Şevki Melih Eker arasındaki çocuk kavgası yargıya taşındı. Eşinden şiddet gören Ukraynalı anne, babalarının kaçırdığını iddia ettiği 2 kızının peşine düştü. Koca Eker ise, karısından şiddet gördüğünü iddia etti

İş adamı Şevki Melih Eker (42) ile Ukraynalı muhasebeci Svitlana Krychun'un (38) aşkla başlayıp düşmanlığa dönüşen hikayesi Ankara'da başladı. 2016 yılında evlenen çiftin, 1,5 yıl arayla Selena ve Melisa isimlerini verdikleri 2 kız çocukları oldu.



BABA KIZLARINI KAÇIRDI



Ancak çiftin mutlulukları uzun sürmedi. Şiddetli geçimsizlik sonucu çift, geçen Haziran ayında boşanmaya karar verdi. Ankara'da dava açıldı. Temmuz'da eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Krychun için koruma kararı alındı. Çocukların velayeti de anneye verildi. Mahkeme, baba Eker'in kızlarını ayda 2 gün görmesine karar verdi. Eker, son olarak 17 Ağustos'ta iki kızını Krychun'un Ankara'daki evinden aldı. O tarihten sonra baba ve kızları kayıplara karıştı. Eker'in kızlarını geri getirmemesi üzerine Krychun, polise ve savcılığa başvurdu. Bunun üzerine Eker bir süre sonra Bodrum'da polis merkezinde ifade verdi, daha sonra serbest bırakıldı.



DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ



Mahkemenin işadamı hakkında işlem yapmaması üzerine Svitlana Krychun, kızlarının peşine düştü. Ukraynalı kadın, 2 aylık arayış sonucu kızları Selena ve Melisa'nın Marmaris'te olduğunu tespit etti. Marmaris'te eşinin kaldığı evi buldu. Polis ve Başsavcılık devreye girdi. Alınan arama kararıyla, Eker ve çocukların kaldığı öğrenilen Kemeraltı Mahallesi'ndeki lüks siteye, geçen Cumartesi günü giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla villanın kapısını açtı. Ancak evde ne çocukların ne de Eker'in izine rastlandı. Bu duruma inanmayan Krychun, birkaç saat sonra villayı kendi kontrol etmeye gitti. İddiaya göre bir kızını balkonda oynarken gördü. Çocuğunun fotoğraf ve video görüntüsünü çeken Krychun, eve giremeyince polis merkezine koştu. Tekrar polis ekipleri, villaya geldi. Ancak yine ne kızlara ne de Eker'e rastlanmadı. İki taraf da savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.



'PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI VAR'



Baba Şevki Melih Eker, Yeni Asır Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Eker, "Eşimin psikolojik rahatsızlığı var ve tedavi olmayı kabul etmiyor. Çocuklarımı şiddetten korumak için Marmaris'e getirdim. Evde bana bıçak çekti. Boynuma saldırdı ve tırnakları ile yaraladı. Ayrıca gördüğü her yerde rezalet çıkarıyor. Ben çocukları için mücadele ettiğine inanmıyorum. Eğer tedavi olursa çocuklarımın geleceği için yine birlikte olmaya hazırım" dedi.



'ÇOCUKLARIM ORADA BILIYORUM'



Soluğu Marmaris adliyesinde alan Krychun, çocuklarını almadan asla gitmeyeceğini ve her türlü hukuk mücadelesini vereceğini belirterek, "İki ay boyunca çocuklarımı bulmak için çalmadık kapı bırakmadım. Sosyal medyada yardım çağrısında bulundum. Ayrılma aşamasında olduğum eşimden, çocuklarımın Marmaris'te olduğunu öğrendim. Avukat ile görüşerek, hukuk mücadelesi başlattım. Ben çocuklarımın o villada olduğunu biliyorum. Yetkililerden yardım istiyorum. Lütfen velayeti bende bulunan çocuklarımı geri verin" dedi.

VURAL EFECİK