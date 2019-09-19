Dağda kaybolan İngiliz turist otelde ortaya çıktı

Muğla Bodrum’a tatile gelen 72 yaşındaki İngiliz vatandaşı Wal Bruke, eşi ile birlikte çıktığı dağ yürüyüşünde kayboldu. Saatlerce arama yapan kurtarma ekiplerinin bulamadığı kayıp İngiliz’in kaldıkları otelde olduğu anlaşıldı.

İngiltere'nin Leeds kentinden Bodrum'a tatile gelen 72 yaşındaki İngiliz turist Wal Bruke, eşi Carol Bruke ile birlikte Pedesa bölgesindeki dağlık alanda yürüyüş yapmaya çıktı. Bir süre sonra yorulan Carol Bruke, biraz dinlenmek istediğini söyleyip bir ağacın dibine oturdu. Wal Bruke ise biraz daha yürüyüş yapacağını söyleyerek eşine beklemesini söyledi. 2 saat bekleyen Carol, kocası geri dönmeyince güvenlik görevlisinden yardım istedi. Polis, AFAD, AKUT ile Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri uzun süre uğraş verdi ancak İngiliz turist bulunamadı. Bir süre sonra polise gelen bir telefonla kayıp turistin otelinde olduğu ortaya çıktı. Eşinin sesini duyan Carol Bruke, gözyaşlarına hakim olamadı.

TUBA AYHAN