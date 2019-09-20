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Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

20.09.2019, 19:14

Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı. ait 2 helikopter, 10 arazöz, 50'den fazla orman işçisi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı.

Tepearası Mahallesi Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 50'den fazla orman işçisi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

AA
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