Bodrum'daki o projenin rezidans kısmındaki blokları yıkılıyor

Bodrum'da kaçak yapılaşmaya yönelik denetimler kapsamında, bölgede inşa edilen birçok yapının yıkım işlemine başlandı. The Bo Viera isimli lüks evlerden oluşan denize sıfır yapıların imara ve yapı ruhsatına aykırı asansör bölümlerinin yıkım işlemi tamamlanırken, aynı projenin rezidans kısmındaki blokların yıkım çalışmalarına da bugün başlandı. Yıkımın, molozların taşınıp alanın temizlenmesiyle bir haftayı bulacağı belirtilirken, imar barışına aykırı yapı sayısında ilk sırada bulunan Muğla genelinde ise 1351 binanın yıkılacağı öğrenildi.

Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen 20 Ağustos'ta ilçeye gelerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yaptı. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nin daha önce imar planına aykırılıklar bulunduğunu tespit ettiği The Bo Viera Projesi'nin de içinde olduğu 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu.