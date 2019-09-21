  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Muğla > Muğla'da batan bottan denize düşen Suriyeli bebek bulunamadı

'da batan bottan denize düşen Suriyeli bebek bulunamadı

Muğla'da batan bottan denize düşen Suriyeli bebek bulunamadı

21.09.2019, 16:02

'nın açıklarında dün batan lastik bottan denize düşerek kaybolan uyruklu 9 aylık bebek için fırtınalı havaya rağmen sürdürülen arama- kurtarma çalışmasından sonuç alınamadı. Fırtınanın, öğle saatlerinde şiddetini artırması üzerine arama çalışmaları durduruldu.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 07.00 sıralarında, Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun battığı ihbarını aldı. Hemen bölgeye harekete eden ekipler, tamamı Suriye uyruklu 14 göçmen ile 1 Türk organizatörü sudan kurtardı.

Ancak 15 Ocak'ta, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dünyaya gelen Suriyeli 9 aylık 'Hilya Ali' adlı bebeğin kayıp olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine bölgede Sahil Güvenlik helikopteri ve Sahil Güvenlik botlarıyla arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Fırtınalı havaya rağmen dün gece ve bu sabah sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı. Fırtınanın şiddetini artırması üzerine de çalışmalara saat 14.00'te ara verildi.

Turgutreis Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nda tutulan anne -babanın endişeli bekleyişi devam ediyor.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da batan bottan denize düşen Suriyeli bebek bulunamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN