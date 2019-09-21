Muğla'da gelin arabası TIR'a çarptı

Muğla'nın Milas ilçesi Halilbey Bulvarında meydana gelen trafik kazasında gelin arabası TIR'a arkadan çarptı. Öte yandan vatandaşlar ise yolun çok yoğun olduğunu, bölgeye üst geçit yapılması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

İddiaya göre; Bodrum istikametinden Milas'a doğru seyreden 48 U 9483 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Burak T., yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya yol vermek istedi. Bu sırada aynı güzergahta ilerleyen Çağlar E. yönetimindeki 34 BYZ 767 plakalı gelin arabası duramayarak TIR'a arkadan çarptı.