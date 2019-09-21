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'da şifalı olduğuna inandıkları suyu bidonlarla evlerine taşıyorlar

Muğla'da şifalı olduğuna inandıkları suyu bidonlarla evlerine taşıyorlar

21.09.2019, 12:13 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019,12:28

'nın ilçesi Bayır Mahallesi'nde şifalı olduğuna inanılan kaynak suyu için otomobil, motosiklet ve traktörleriyle çeşme başına gelen yöre sakinleri, bidonlarla evlerine taşıyıp, tüketiyor.

'nin Bayır Mahallesi Yumaklı mevkisinde bir hayırsever tarafından, dağdan inen kaynak suyun yüzeye çıktığı noktaya çeşme yaptırıldı. Otomobil, motosiklet ve traktörleriyle çeşme başına gelen yöre sakinleri, böbrek taşını düşürdüğüne inandıkları suyu yanlarında getirdikleri bidonlara doldurarak evlerine taşıyıp, tüketiyor.

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