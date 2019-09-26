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Cenneti böyle kirlettiler

Cenneti böyle kirlettiler
Giriş Tarihi: 26.9.2019

Güvercinlik’teki 5 yıldızlı oteller kanalizasyon atıklarını sahile boşaltıyor. Saklamaya bile gerek duymadıkları dev borulardan gelen atık su, çevreye kötü koku yayılmasına da sebep oluyor

Gün geçmiyor ki CHP'li belediyelerin yönettiği kıyı kentlerinde çevre rezaleti yaşanmasın. Türkiye'nin önemli turizm merkezi 'da CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır alt yapı çalışmalarını tamamlayamaması çevre felaketlerinin yaşanmasına yol açıyor.KÖTÜ KOKU YAYILIYOR

Fethiye'deki körfez kirliliğinin ardından rezaletin adresi bu kez turizm cenneti Bodrum oldu. Güvercinlik mahallesinde 5 yıldızlı otellerin atık sularını borularla sahile akıtmaları Yeni Asır Gazetesi'nin objektiflerine takıldı. İlçenin en yeşil koylarına sahip Güvercinlik bölgesinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Pina yarımadasında dev kanalizasyon borularının sahile çıplak bir şekilde döşenmesi ve arıtma suyunun doğrudan sahile akıtılması görenleri şoke etti.

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