  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Muğla > Muğla'nın Kültürel Miras İstatistikleri açıklandı

'nın açıklandı

Muğla'nın Kültürel Miras İstatistikleri açıklandı

26.09.2019, 13:01

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 Kültürel Miras İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre 'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 8 müze 20 ören yeri bulunuyor.

Muğla'da 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 8 müze ve 20 ören yerini 500 bin 536'sı ücretli, 190 bin 16'sı ücretsiz olmak üzere toplam 690 bin 552 kişi ziyaret etti. Muğla'da toplam 12 bin 236 adet müze kart satıldı. Muğla'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 8 müzede toplam 86 bin 549 eser bulunuyor. 13 bin 982 kişinin ziyaret ettiği 3 adet özel müzede ise 536 eserin bulunduğu açıklandı.

İl genelinde müzelere bağlı toplam 4 bin 410 adet taşınmaz kültür varlığı, müzelere bağlı tek yapıdan oluşan 4 bin 410 adet taşınmaz kültür varlığının yanı sıra 906 adet sit alanı yer alıyor.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'nın Kültürel Miras İstatistikleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN