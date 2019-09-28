Bakan Kurum açıkladı: 21 bin kaçak yapıyı yıkacağız

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapıların yıkımına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "21 bin kaçak yapıyı yıkacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapıların yıkımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

8 otel projesi olmak üzere 9 projede tespitlerimizi yaptık ve ilgililerine bir ay içerisinde imara aykırılıkların giderilmesi için süre verdik. Bugün itibariyle geçen bir aylık zamanda da bakanlığımızın ilgili birimleri tespitlerini yaptılar. Tespitlere baktığınızda genelde imar barışına uymayan 31 Aralık 2018 tarihi öncesinde yapılmış, ancak sonrasında yapılmış gibi gösterilen, hem imar planına hem ruhsata aykırı yapıların yapıldığını gördük.

İlk 50 metrede hiçbir şekilde yapılaşma yapılamamasına rağmen; yapıların olduğu, ikinci 50 metrede günü birlik tesislerin olmadığı, konut olarak yerleşmelerin olduğu tespitleri yapıldı.



19 projede, 2100 bağımsız bölümü içeren tespitlerimiz oldu. Toplamda 11 otel, 19 proje için tebligatlarımızı gerçekleştirmiş olduk.

Yıkım işlemleri başlatıldı. 9 projeye ilişkin de bugün valiliğimiz, kaymakamlığımız, emniyetimizin, jandarmamızın aldığı tedbirlerle yıkım işlemlerini bakanlığımızla birlikte fiilen gerçekleştiriyoruz. 19 projede 2100 bağımsız bölüme ilişkin yıkım işlemleri süratli biçimde giderilecek. Ve en yakın zamanda imara uygun hale getirilecektir.



Bodrum'da tüm sahil kesiminde incelemelerimiz gerçekleşiyor. Bu anlamda Muğla'nın 9 ilçesinde 30 gündür denetimlerini sürdürüyorlar. Bugün itibariyle baktığımızda Türkiyemizde imar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik. Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850'ye yakınını yıkmış durumdayız ve kararlı bir şekilde 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz.