Dalak patlatan koca dayağı

Muğla’da 2.5 yıllık kocası tarafından sürekli şiddet gören kadın, hastanelik oldu. Yediği son dayakta dalağı patlayan ve iç kanama geçiren Hacer H. acilen ameliyata alındı. Dalağı alınan kadının tedavisi hala devam ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ikinci evliliğini yaptığı eşi ve kızıyla birlikte yaşayan Hacer H. (30) 2.5 yıldır kocasından şiddet görüyordu. Her dayaktan sonra ailesinin yanına giden kadını ikna etmeyi başaran koca H.H. (35) yine de dayak atmaktan vazgeçmiyordu. Genç kadın yine böyle bir dayak olayının ardından terk ettiği evine daha 10 gün önce dönmüştü. Her defasında ikna olup gelen kadın bu şiddetin bitmesini umut etse de bitmiyordu.



KIZI İKNA EDEBİLDİ



Karagedik Mahallesi'ndeki o evden yine bağırışlar yükseldi. H.H. ortada hiçbir sebep yokken yine karısını dövmeye başlamıştı. Art arda gelen yumruklardan kaçamayan kadın, çığlıklar atıyordu. Yumruklardan biri dalağına isabet eden Hacer H'nin çığlıklarına kızı koştu. Gözü dönmüş kocayı, küçük kızının, "Yeter artık, bırak annemi" sözleri durdurabildi. Kızını da yanına alarak hemen evden çıkan kadın, büyük acı içinde yanına koştuğu ailesinden yardım istedi. Hacer H'nin hastaneye kaldırılması gerekiyordu ve ailesi tarafından Fethiye Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü.



EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU



Talihsiz kadının dalağı patlamıştı, iç kanama geçiriyordu ve acilen ameliyata alınması gerekiyordu. Ameliyata alınan Hacer H. dalağı alındıktan sonra yoğun bakıma sevk edildi. Hayati tehlikesi süren kadın, eşinin kendisini dövdüğünü ve şikayetçi olduğunu polise bildirdi.



'HİÇBİR SEBEP YOKTU'



Eşi H.H. hakkında işlem başlatılan Hacer H. yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İnanın, ortada hiç bir sebep yoktu. Attığı dayak sırasında çok ağır bir yumruk aldım. Dalağıma denk geldi. İç kanama ile hastaneye geldim. Dalağımı parçalamış. Tedavim devam ediyor. Eşim H.H'den şikayetçi oldum. En ağır cezayı almasını istiyorum."



'HER DEFASINDA İKNA EDİYORDU'



Acılı anne Ayşe Bayram, "Eşi kızıma 2 yıldır şiddet uyguluyor. Her seferinde ikna ediyor, sözler veriyor. Daha bir hafta önce yine dövmüştü. Kızım evine gitmek istemiyordu. Eve gelip yalvardı ve ben gönderdim. Yine şiddet uygulamış. Kızımın canına kast etmiş. Onun en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.



'MERDİVENDEN DÜŞTÜ' DEMİŞ



Acılı baba Davut Bayram ise, "Bu şiddet devamlı vardı. Hatta geçtiğimiz 1 hafta 10 gün önce kızımın merdivenden düştüğünü söylediler. Başına 7 dikiş atıldı. Sonra öğrendim ki, alnına tekme atmış. Her seferinde dövüp yalan söylüyor. Yeminler edip, kızımı götürmüştü. Cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.