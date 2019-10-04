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'da 4,1 büyüklüğünde !

Datça'da 4,1 büyüklüğünde deprem!

04.10.2019, 23:37 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019,01:02

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de, 'nın ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 66 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

AA
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