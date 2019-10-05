Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın nedeniyle 2 ev ve 2 iş yeri zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.
Patlangıç Mahallesi'nde Özen Kökçü'ye ait mobilya döşeme atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Muğla Fethiye'de korkutan yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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