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Fethiye'de korkutan

Muğla Fethiye'de korkutan yangın

05.10.2019, 19:33

'nın Fethiye ilçesinde, bir iş yerinde çıkan nedeniyle 2 ev ve 2 iş yeri zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.

Patlangıç Mahallesi'nde Özen Kökçü'ye ait mobilya döşeme atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

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