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'da korkutan ! Son depremler...

Muğla'da korkutan deprem! Son depremler...

05.10.2019, 09:56 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019,09:59

'dan yapılan paylaşıma göre 'nın ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem Marmaris'te kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Muğla Marmaris'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 9.22'de yerin 6.73 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.

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