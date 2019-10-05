Yağışlı hava Ege ve Marmara’yı etkisi altına aldı

Ege'de İzmir başta olmak üzere Balıkesir, Aydın ve Muğla şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi altına girdi. Dün İzmir'de elverişsiz hava koşulları nedeni ile deniz seferleri iptal edildi.

Ege'de İzmir başta olmak üzere Balıkesir, Aydın ve Muğla şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi altına girdi. Dün İzmir'de elverişsiz hava koşulları nedeni ile deniz seferleri iptal edildi. Hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşeceği belirtilirken, yağışların bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. İzmir ve Ege Bölgesi haricinde Marmara'nın batısı da çok şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi altına girdi. İzmir Deniz İşletmeciliği A.Ş. (İZDENİZ) fırtına yüzünden dün 14.15 itibariyle arabalı vapur seferleri dahil tüm seferleri iptal etti. Hortum, dolu ve sele yol açacağı tahmin edilen yağışların İzmir, Aydın ve Muğla'da etkili olacağı kaydedildi. Kıyı Ege'de görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı duyuruldu. Marmara bölgesinde de dün öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında görülen sağanak ve gök gürültü yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirda ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olduğu bildirildi. Şiddetli yağışların bugün İstanbul ve Kocaeli ile birlikte Bursa'yı da kapsamına alıp Marmara geneline yayılacağı tahmin ediliyor.