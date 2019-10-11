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’da 14 göçmenin bulunduğu battı

Bodrum’da 14 göçmenin bulunduğu lastik bot battı

11.10.2019, 23:04

’un sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu battı. 2 göçmenin yüzerek kendi imkanlarıyla kıyaya ulaştığı ve 9 göçmenin ise denizden kurtarıldığı olayda, kayıp 3 göçmeni arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bodrum'un İçmeler Mahallesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot battı. 2 göçmenin yüzerek kendi imkanlarıyla kıyaya ulaştığı ve 9 göçmenin ise denizden kurtarıldığı olayda, kayıp 3 göçmeni arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

IHA

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