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Hayata iki parmağıyla tutunuyor

Hayata iki parmağıyla tutunuyor
Giriş Tarihi: 11.10.2019

'ta yaşayan , yüzde 90 engeline rağmen hayata sağlam olan iki parmağıyla ürettiği takılarla tutunuyor. Kapıkırı köyünde yaşayan Burnak, iki parmağı ve küçük bir takoz yardımıyla yöresel takılar yapıyor.

Muğla Milas'ta yaşayan Fatma Burnak, yüzde 90 engeline rağmen hayata sağlam olan iki parmağıyla ürettiği takılarla tutunuyor. Yardım olmadan bir bardak su dahi içemeyen Burnak, "Annem anlatır, ben dünyaya top halinde gelmişim. Annem beni 20 yaşıma kadar sırtında bohça taşır gibi taşıdı" dedi.

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Kapıkırı köyünde yaşayan Burnak, iki parmağı ve küçük bir takoz yardımıyla yöresel takılar yapıyor. Burnak, "Engelli maaşım, evde bakım aylığı alıyoruz diye kesildi. Şu an bin 200 lira ile geçinmeye çalışıyoruz. Ürettiklerimi satıyorum ama yetmiyor. Halimiz, engelimiz ortada, engelli maaşımın yeniden temin edilmesini istiyorum" dedi.

ADEM ÜLKER / VOLKAN YILDIZ

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